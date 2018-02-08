В Греции задержали 120 украинцев: названа причина

В Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержаны 120 граждан Украины, из которых 42 уже осуждены.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил: «Сейчас осужденными являются 42 гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов, всего 120 граждан, которые либо осуждены, включая тех 42, которых я упомянул, либо пребывают под следствием, то есть они задержаны, но еще не осуждены».

При этом он отметил, что осужденные украинцы получили сроки от 8 до 25 лет, и информация о том, что их приговорили к пожизненному заключению, не соответствует действительности.

Также, он добавил, что проблема системная, и количество украинцев, втянутых в схемы по перевозке мигрантов, растет.

Дипломат уточнил: «Консулы предпринимают все необходимые меры, чтобы защитить права наших граждан… Это и посещение на постоянной основе тех граждан, которые согласились предоставить о себе информацию и согласились на то, чтобы консул их посетил».

Также, по словам представителя МИД, консулы передают продукты гигиены, теплые вещи, а также взаимодействуют с береговой охраной, чтобы владеть актуальной информацией о ходе расследования, поддерживают контакты с пенитенциарными службами.

«Не было такого заседания, которое бы не было обеспечено переводчиком или защитой украинцев», — подчеркнул Погорельцев.