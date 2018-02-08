В Киеве депутаты горсовета добавили 8 новых улиц

Депутаты Киевского городского совета дали названия 8 новым улицам в Подольском районе столицы.

Теперь на карте Киева появятся: ул. Всеволода Змиенко (от ул. Северо-Сырецкой до просп. Правды), ул. Александра Олеся (от ул. Газопроводной до ул. Данченко Сергея), ул. Генерала Грекова (от ул. Газопроводной, ул. Синеозерной до ул. Данченко Сергея), ул. Цветоводческая (от ул. Проектной 12922 (Северина Наливайко) до ул. Проектной 12920 (Семьи Кристеров), ул. Полковой), ул. Семьи Кристеров (от ул. Северо-Сырецкой к просп. Правды), ул. Северина Наливайко (от ул. Сырецко-Садовой до ул. Правды), ул. Гаванская (от ул. Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги), ул. Зарубинецкая (от ул. Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги).

Данное решение поддержали 63 депутатов.