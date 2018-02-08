В Кировске заговорили об эвакуации. Боятся наступления ВСУ

Жители временно оккупированного Кировска сообщают о том, что боевики заговорили об «эвакуации» женщин и детей. Об этом горожане пишут в социальных сетях.

Они отмечают, что подобные разговоры в городе уже велись ранее, но эвакуация так и не состоялась. Теперь слухи повторились.

«Новые новости в #Кировск, Карцев объявил, что будут эвакуировать женщин и детей. Мужики все остаются защищать рубежи #недореспублик», — написал местный житель.

По словам горожан, люди боятся эвакуации, а также опасаются сильных боевых действий. Боевики распускают слухи якобы о «наступлении» ВСУ. Никаких подтверждений этим слухам нет.