В «ЛНР» мужчина пытался убить свою мать ужасным способом

На территории в «ЛНР» дважды устанавливал «растяжку» с гранатой, чтобы убить собственную мать и завладеть частью квартиры.

В «генпрокуратуре ЛНР» сообщили, что во время прохождения «воинской службы» в 2016 году, мужчина нашел на земле гранату РГД-5 и забрал ее. При этом у него созрел умысел, жесткого убийства матери, для завладения частью квартиры, принадлежащей им обоим в равных долях.

Впервые преступник установил «растяжку» на выходе из квартиры, но его мать увидела ее. Во время второй попытки мужчина установил взрывное устройство у входной двери подъезда.

Боевики отмечают: «Выходя из подъезда дома, мать подсудимого привела в действие установленное взрывное устройство „растяжка“, в результате чего произошел взрыв. В результате взрыва последняя получила телесные повреждения, которые по своему характеру и локализации характеризуются как вред здоровью легкой степени»

В ходе «судебного заседания» мужчина свою вину признал частично. По его словам, он хотел убить свою мать с целью проживания в квартире со своей супругой и дочерью, поскольку семейная жизнь не ладилась в связи с постоянными конфликтами его матери и супруги.

Отмечается, что «суд признал гражданина Л. виновным, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией в доход государства 1/4 части всего имущества, принадлежащего осужденному и со штрафом в размере 41 тысячу 340 рублей».