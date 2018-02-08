В МИД сообщили, сколько будет стоить виза в Украину

Стоимость электронной визы для иностранцев, которую в ближайшее время планируют внедрить, составит 65 долларов США.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев отметил, что выдаваться такая виза будет сроком на 30 дней. Он подчеркнул: «Электронная виза будет только однократная, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость — 65 долларов. Параллельно уменьшается количество виз, которые оформляются в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70».

При этом он подчеркнул, что визу будут присылать на электронную почту, откуда документ нужно будет распечатать для предъявления пограничникам.