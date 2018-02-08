В редакции «Вестей» сильное задымление, идет срочная эвакуация

В редакции «Вестей», которая расположена в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева, произошло сильное задымление.

Очевидцы отмечают, что после задымления сработала сирена. Через несколько минут прибыли сотрудники ГСЧС. Одна из женщин отмечает: ««Вонь ужасная, дышать просто нечем. Из-за того, что лифты не работают, приходится спускаться пешком. Вы представляете — спускаться в дыму 30 этажей? Не удивлюсь, если люди начнут терять сознание».

Сообщается, что люди заблокированы между этажами. Пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага сообщила: «У нас сообщений о том, что где-то в ТРЦ „Гулливер“ пожар, не было. У нас буквально пять минут назад было одно сообщение о том, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже».

Она добавила, что сейчас информация еще уточняется, на месте работают сотрудники Госслужбы по ЧС Киева.