В «Роскосмосе» назвали рекламным трюком запуск Falcon Heavy

В «Роскосмосе» назвали запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla назвали «хорошим трюком». Соответствующее заявление сделал официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков в эфире «Эха Москвы».

Представитель «Роскосмоса» подчеркнул, что частные компании заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес, для чего используют промоакции. Буренков отметил, что запуск ракеты сопровождался конкретной машиной. По его мнению, это «очень хороший трюк» для того, чтобы поправить плохие дела у Tesla.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy компании Space X был произведен среду вечером с космодрома на мысе Канаверал. Целью пуска была доставка на орбиту красного автомобиля Tesla Roadster.