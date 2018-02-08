В России может появиться реестр производителей экологически чистых продуктов

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рассмотрят на заседании 8 февраля правительственный законопроект «О производстве органической продукции». Читайте по теме

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Документ нацелен на обеспечение спроса на отечественные экологически чистые продукты. Авторы законопроекта отмечают, что органическое сельское хозяйство — это мировой тренд, практикуемый в 172 странах мира, и у России есть все возможности завоевать лидерские позиции на данном рынке.

Производство органических продуктов отличают прежде всего новые «чистые» технологии. Например, не допускается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов и так далее.

В связи с этим законопроект предусматривает создание реестра, ведение которого позволит сформировать перечень сведений о производителях органической продукции и видах производимых ими товаров.

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