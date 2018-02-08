В РЖД предложили новый маршрут из Ростова до аэропорта Платов

«Северокавказская пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД» предложили новый маршрут до аэропорта Платов из Ростова.

Согласно новому предложению, пассажиры смогут добраться до аэропорта двумя транспортами: поездом и автобусом.

По плану, пассажир доезжает до Новочеркасска на поезде, затем пересаживается на автобус, который довезёт его до конечного пункта назначения.

Стоимость такой поездки только в поезде обойдётся пассажиру в 105 рублей, при этом в дороге он проведёт не менее 2,5- 3 часов.

На данный момент до аэропорта ходят два автобуса из Ростова. Оба они 17-местные, предоставлены Государственным Унитарным АТП Ростовской области. В этом случае поездка занимает около часа и стоит 95 рублей.