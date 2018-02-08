В США задержан уроженец Украины с арсеналом оружия

В Цинциннатти (штат Огайо, США) полицейские задержали уроженца Украины Алексея Гибсона, которого подозревают в распространении наркотиков. Об этом передает Journal News.

Также у подозреваемого обнаружили арсенал разнообразного оружия. Расследование дела в отношении Гибсона длилось два года. Арестовали его 1 февраля, однако лишь сейчас обнародована информация по поводу его задержания.

При задержании в машине Гибсона обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, 100 граммов кокаина, 2 килограмма марихуаны, цифровые весы и 30 тысяч долларов наличными. При обыске квартиры задержанного полиция нашла еще более сотни единиц оружия, включая винтовки и полуавтоматическое оружие.

Всего у Гибсона изъяли 116 единиц оружия. В настоящее время задержанный находится в тюрьме в округе Гамильтон. Суд назначил ему залог в размере 650 тысяч долларов.

Напомним, на острове Пхукет (Таиланд) матрос туристической лодки напал с ножом на украинца.

Фото: скриншот видео