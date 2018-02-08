В Украине еще один ребенок скончался от кори

В Тячевском районе Закарпатской области из-за осложнений от кори умерла 5-летняя девочка.

ПРи этом в Закарпатской ОГА сообщили, что ее родители отказались от вакцинации в связи с религиозными убеждениями. Так, директор департамента связей с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас рассказал, что в 2014 году родители ребенка написали официальный отказ от прививки — по религиозным причинам.

Он добавил: «Это семья верующих из Тячевского района, она не стоит на балансе в соцслужбе как неблагополучная».

Отмечается, что ребенок заболел еще 14 января, однако родители обратились к врачам на пятый день после этого. В областную больницу ребенка доставили с вызванной корью пневмонией.