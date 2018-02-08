В Украине предложили создать партию, в состав которой войдут "самые результативные депутаты"

Весьма интересным заявлением отметился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он считает, что в Украине пора создать политическую силу, в состав которой войдут представители разных партий, демонстрирующих умение работать и давать результат.Об этом глава прокуратуры заявил в интервью "ТСН".Луценко считает, что новая политсила, должна объединить в себе "новых и старых людей", а также тех, кто работает на округах, в министерствах, в парламенте, формируя изменения в стране.Таким образом. считает глава ГПУ, можно объединить усилия разных людей в разных регионах страны для достижения общей цели.