В Украины население стало лучше платить за коммуналку

В 2017 году расчеты населения за электроэнергию выросли на 4 и на 7% за отопление.

Пресс-служба НКРЭКУ сообщила: «Расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году выросли от 4% до 19%. За водоснабжение снизились на 6%, но остались на высоком уровне — 95%. Ключевым фактором расчетов за газ остается финансирование субсидий, составляющих 55% общего потребления населения».

Всего, население в 2017 году оплатило электроэнергию на 98% против 94% годом ранее. При этом за отопление жители Украины в прошлом году рассчитались на 97%, в 2016 году эта цифра составляла 90% (с учетом долгов по субсидиям — 84%).

Потребленный в 2017 году газ население оплатило на 115% (с учетом недофинансирования субсидий — на 88%), тогда как в 2016 году оплата составляла 96% (с учетом субсидий — 71%).

В то же время за воду жители Украины рассчитались в прошлом году на 95%, тогда как в 2016 году показатель был лучше — 101%.