В Верховной Раде рассказали, когда Украина вернет захваченные Россией земли

Ослабление Российской Федерации на всех фронтах приведет к дестабилизации ситуации внутри страны. Именно тогда наступит момент, когда Украина сможет восстановить территориальную целостность.Таким заявлением отметился депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, более известный в обществе как руководитель полка "Азов".Читайте также: Горячие сутки на фронте: в штабе АТО сообщили тревожные новости с ДонбассаСледовательно, заметил Билецкий, необходимо быть готовым к дестабилизации России. К тому же, подчеркнул нардеп, РФ ведет военные действия не только в Украине, но и в Сирии, а "завтра, возможно на Кавказе и в Средней Азии".