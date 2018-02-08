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В Верховной Раде считают, что санкции в отношении РФ не дают эффекта


Добавлено: 08 фев 2018 в 16:45, Категория: Политика
В Верховной Раде считают, что санкции в отношении РФ не дают эффекта
Концентрация российских войск вдоль границы с Украиной, а также у стран Прибалтики и Финляндии свидетельствует о том, что РФ готовится к большой войне. Такую точку зрения озвучил депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.

Бывший лидер "Правого сектора" отмечает, что экономические ограничения в отношении России, которые вводят страны Запада, не дают ожидаемого эффекта. Если бы санкции были действенным инструментом, считает Дмитрий Ярош, то Путин давно отказался бы от своих военных планов.
Командир украинской "Добровольческой армии" заметил, что на Западе должны реагировать на действия России "не только санкциями, но и другими шагами".


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Добавлено: 08 фев 2018 в 16:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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