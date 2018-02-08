В зоне АТО в Донбассе обнаружены фугасы российского производства

В Донецкой области выявлено около 10 фугасов российской маркировки, которые могли быть использованы для терактов на трассе Бугас — Новотроицкое.

В ГПСУ сообщили: «Возможные террористические действия, которые, скорее всего, готовились российскими наемниками на подконтрольной Украине территории, предотвратили оперативники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы и сотрудники СБУ в Донецкой области».

В ходе совместных мероприятий правоохранители выявили неподалеку от трассы Бугас — Новотроицкое тайник с боеприпасами. Пограничники отметили: «В нем находилось около 10 фугасов. Обнаруженные боеприпасы имеют маркировку РФ и могли предназначаться для поражения движущейся цели на этом же направлении».

По данному маршруту регулярно перемещаются транспортные средства с гражданским населением, представителями международных организаций и перемещаются украинские военнослужащие. На месте происшествия работают полиция и ГСЧС.

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