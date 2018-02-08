Ветер окончательно испортил прическу Трампа

Дональд Трамп (Donald Trump) все-таки носит накладку искусственных волос. В сети появилось видео, которое это доказывает.Президент США Дональд Трамп поднимался по трапу на «Борт номер 1» в прошлой пятницу, когда внезапный порыв ветра разметал его волосы. Часть из них были отброшены ветром, как лоскут, обнажив голый скальп внизу.Прическа Трампа создала массу спекуляций о том, что он носит парик или имплантаты, либо же его натуральные волосы слишком тщательно уложены. В интервью журналу Rolling Stone в мае 2011 года Трамп рассказал о своем уходе за волосами. «Я мою голову, однако я не высушиваю волосы. Я даю им высохнуть самим по себе. Это занимает около часа», - рассказал он, и ни словом не обмолвился о накладках.