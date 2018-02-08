Время "неприкасаемых" прошло: в НАБУ рассказали об успехах в борьбе с коррупцией

Невзирая на то, что власть прикладывала усилия, направленные на разрушение антикоррупционного бюро, сотрудники НАБУ продолжили свою работу и продемонстрировали, что в Украине "нет неприкасаемых". Об этом рассказал руководитель главного антикоррупционного органа страны Артем Сытник.Выступая с отчетом господин Сытник отметил, что за два года работы НАБУ разоблачило в коррупции более 300 человек, в отношении 173 лиц дела были переданы в суд.Артем Сытник подчеркнул, что даже несмотря на давление со стороны властей и других правоохранительных органов, НАБУ продолжает выполнять свои функции, что прямо свидетельствует о поддержке со стороны общества и международных партнеров Украины.