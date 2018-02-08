В РФ посчитали украинцев, обратившихся за легальным статусом

Поспред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, с 1 апреля 2014 года что около 1,7 миллиона граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса.

Так, он отметил: «Многие были вынуждены бежать, в том числе, в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса — российского гражданства, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и того подобного. Еще больше украинцев регулярно выезжают в Россию на заработки».