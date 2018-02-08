Вызовут ли Путина в суд? Защита экс-президента сделала заявление.

Вызывать президента РФ Владимира Путина в качестве свидетеля в суд по делу о государственной измене Виктора Януковича нет необходимости. Так считает адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича — Виталий Сердюк .

Он заявил, что из администрации президента Российской Федерации защита получила официальный ответ, что никаких обращений, заявлений в администрацию президента России от Виктора Януковича не поступало, не рассматривалось и никаких решений не принималось по этим заявлениям. Поэтому дополнительно вызывать или проводить допрос целесообразности нет, были получены официальные законные документы»