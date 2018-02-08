Заблудившийся осел провалился через крышу и упал с потолка (ВИДЕО)

В Бразилии произошло необычное ЧП: в муниципалитете Кажазейрас заблудившийся осел оказался на крыше частного дома, которая не выдержала его веса. В итоге животное рухнуло с потолка на первый этаж.

Как уточняют местные СМИ, небольшой дом стоит вплотную к холмам, где мог кормиться осел. После того, как животное провалилось сквозь черепицу, оно некоторое время висело на балках в основании крыши, однако все же соскользнуло с высоты второго этажа на пол.

Упав, осел сразу поднялся. Судя по всему, он не получил серьезных повреждений.