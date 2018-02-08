Законы, вступающие в силу 8 февраля

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2018 года № 80 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации»

Внесены изменения в Правила предоставления регионам субсидий на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов, способствующих развитию научно-производственного комплекса, а также сохранению и развитию инфраструктуры. В частности, установлены три условия выделения средств. Первое — наличие перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утвержденного региональным правовым актом. Второе — наличие в бюджете субъекта ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого производится из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой субсидии. Третье — заключение соглашения о предоставлении средств.

Кроме того, скорректированы положения о содержании соглашения и формула расчета субсидий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2018 года № 81 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839»

В Правила государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или их содержащей, внесены изменения. В частности, установлено, что госрегистрация ГМО не требуется, если регистрация продукции, полученной с их применением, начата до 1 июля 2017 года в соответствии со старыми правилами регистрации.

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