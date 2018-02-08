Заместитель премьер-министра России Сергей Приходько попал в громкий секс-скандал вместе с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Так, они были замечены на яхте Дерипаски вместе с женщинами из эскорт-сервиса в Норвегии. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал скандальный материал. Кроме того, одна из девушек из эскорта Настя Рыбка показала в Instagram видео, на котором вместе с Дерипаской и Приходько путешествует на дорогой яхте.

Также, Рыбка опубликовала книгу о соблазнении миллиардера, в которой якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии. Дерипаска у нее назван Русланом Золотовым, а Приходько — «папой». Именно Приходько Рыбка посвятила отдельную главу, в которой расписала его биографию, которая точно совпадает с биографией Приходько.

Embedded video for Заместитель Медведева из-за проституток на яхте попал в секс-скандал

Embedded video for Заместитель Медведева из-за проституток на яхте попал в секс-скандал

Фото:Видео: