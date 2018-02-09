В сеть выложилиь видео о буднях украинских военнослужащих, которые держат позиции в Авдеевский промзоне.

Видео с украинских позиций опубликовал фотограф Анатолий Степанов, при этом он отметил: «Так тихо на Авдеевской промзоне не было уже давно. Январский дождь доедает остатки снега, пропитывает маскхалаты десантников, нервно стучит по покореженным осколками листам железа. Редкие уцелевшие яблони, перемежаются с подпорками винограда и кажется, что пространство вокруг утыкано крестами. От ухоженных виноградников ничего не осталось. Линя фронта прорезала дачный поселок рядом с Промкой».

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Embedded video for «Армагеддон»: В сеть выложили свежее видео из Авдеевской промзоны

Видео: