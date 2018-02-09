Без унификации никак: Захарченко сообщил о взаимодействии «ДНР с «ЛНР»

Заседание комиссии по «унификации законодательства ЛДНР» для создания единого таможенного пространства проходит сегодня в оккупированном Донецке.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Без унификации ни о каком едином таможенном пространстве речи не может идти. Поэтому была создана комиссия, заседание этой комиссии проходит сегодня в Донецке».

Главарь боевиков отметил, что по итогам комиссии предложения об унификации законов, а также подзаконных нормативных актов, будут представлены ему и! и.о. Главы ЛНР» Леониду Пасечнику.

По словам Захарченко, запущенный процесс станет большим толчком для развития экономики Донбасса в целом