Боевики «ДНР» проводят масштабные «учения резервистов»

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что на полигоне оккупантов районе Маркино Новоазовского района проводятся масштабные учения оккупационных войск («1 АК ДНР») с задействованием «резервистов».

Тымчук пишет: «Ранее „резервисты“ из числа гражданского населения района возрастом до 40 лет получили повестки с требованием принять участие в „сборах и учениях“ под угрозой „административного или уголовного наказания“ в случае не прибытия. Согласно повесткам, „сборы“ будут проходить 2 недели, за участие в них „резервистам“ обещано вознаграждение в 3 500 руб».