Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: ранен один военный

С начала текущих суток в зоне АТО в Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из минометов. В результате обстрела, получил ранение один боец.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вел огонь по украинским позициям вокруг Новгородского. Также, из гранатометов обстреливались позиции ВСУ у Луганского, а из стрелкового оружия — у Зайцево.

На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песок, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорным пунктам у Славного».