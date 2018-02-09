Боевики снизили число провокаций в Донбассе: карта АТО

Вчера, около 12:30, украинские подразделения, обеспечивающие охрану Государственной границы подверглись провокационным обстрела из стрелкового оружия с территории РФ.

В штабе АТО отметили, что огонь велся из района населенного пункта Ушаковка, Ростовской области.

За вчерашние сутки боевики провели 4 обстрела, в результате чего один боец получил боевое травмирование.

Так, на Луганском направлении за минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела.

На Донецком направлении в районе населенного пункта Широкино опорный пункт оказался под огнем из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. В сторону украинских военных враг выпустил 12 мин этого калибра.

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Пески. В сторону украинских военных оккупанты выпустили 9 мин.

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