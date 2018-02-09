Бюджет Трампа включает 3 миллиарда долларов на строительство стены на границе

Бюджетное предложение Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), которое будет обнародовано в понедельник, будет включать выделение 3 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на строительство стены вдоль границы США с Мексикой, заявил в четверг высокопоставленный чиновник Белого дома.Деньги пойдут на покупку частных земель в долине Рио-Гранде на юге Техаса и на предварительные закупки стали. Администрация надеется построить 96 км нового стального заграждения на границе в 2018 году и еще 103 км – в 2019 году.Три миллиарда долларов превысят в этом году запрос в размере 14 миллиардов долларов для агентства США по таможенной и пограничной защите.Приграничная стена была ведущей темой предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Он пообещал, что Мексика заплатит за стену, а не американские налогоплательщики.