Церемония открытия Олимпиады-2018 в Южной Корее: прямая трансляция, фото и видео начала ОИ в Пхенчхане, сборная России

Показать меню
Актуально
СМИ: В Татарстане нашли мертвой арестованную замминистра - 01:25 СМИ: В Татарстане нашли мертвой арестованную замминистра Страны ОПЕК+ будут максимально долго держать рынок нефти в тисках - 01:28 Страны ОПЕК+ будут максимально долго держать рынок нефти в тисках «Я сама дам ему совет» — Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа - 01:29 «Я сама дам ему совет» — Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа Fancy Bears: Макларен выполнял заказ властей Канады по ослаблению спорта РФ - 01:31 Fancy Bears: Макларен выполнял заказ властей Канады по ослаблению спорта РФ Волейболистки "Динамо" (Краснодар) вышли в 1/4 финала Кубка вызова - 01:31 Волейболистки "Шальке" обыграл "Вольфсбург" и вышел в полуфинал Кубка Германии - 01:31 Путин в Новосибирске проведет заседание Совета по науке - 01:40 Путин в Новосибирске проведет заседание Совета по науке Сенат США договорился о двухлетнем бюджете? - 01:42 Сенат США договорился о двухлетнем бюджете? ЦИК опубликовал данные о доходах Бабурина за шесть лет - 01:50 ЦИК опубликовал данные о доходах Бабурина за шесть лет "Лион" одолел "Монпелье" и вышел в четвертьфинал Кубка Франции - 01:53 Определились все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу - 01:53 Определились все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу Баскетболисты "Зенита" пробились в плей-офф Кубка Европы - 01:53 Баскетболисты В Германии договорились о коалиционном правительстве - 02:02 В Германии договорились о коалиционном правительстве Коалиция США нанесла удар по сирийским войскам - 02:11 Коалиция США нанесла удар по сирийским войскам БК "Енисей" проиграл "Динамо" (Сассари) в матче Лиги чемпионов FIBA - 02:17 БК Установлен новый рекорд по "лайкам" в Instagram - 02:19 Установлен новый рекорд по Научные передачи предлагают показывать на телевидении в прайм-тайм - 02:30 Научные передачи предлагают показывать на телевидении в прайм-тайм
» » Церемония открытия Олимпиады-2018 в Южной Корее: прямая трансляция, фото и видео начала ОИ в Пхенчхане, сборная России

Церемония открытия Олимпиады-2018 в Южной Корее: прямая трансляция, фото и видео начала ОИ в Пхенчхане, сборная России


Добавлено: 09 фев 2018 в 15:37, Категория: Политика
Церемония открытия Олимпиады-2018 в Южной Корее: прямая трансляция, фото и видео начала ОИ в Пхенчхане, сборная России

Церемония открытия зимних XXIII Олимпийских игр в Корее - 2018 - международный праздник спорта, открытие самых масштабных смешанных соревнований. Конечно же, мероприятие такого масштаба всегда привлекает всеобщее внимание, так как каждый год организаторы стремятся переплюнуть предшествующие Игры. Удалось ли сделать нечто фееричное в Пхенчхане? Ответ - в прямой трансляции ниже.

Церемония открытия Олимпиады-2018 началась в 14:00 по московскому времени. В Корее это зимний вечер - 20:00. Церемония «зимняя», под стать Играм, и проходит на открытой арене «Пхенчхан Олимпик Стадиум». Погода тоже благоволит зимним ОИ: ранее сообщалось, что 9 февраля, в день официального открытия в Пхенчхане ожидается до 21 градуса мороза, и ветер. Однако, как сообщает «Чемпионат», тем, кто купил билеты, повезло: от -2 до -5 ниже нуля по Цельсию. Также с заботой об олимпийцах стадион оснащен антиветровыми экранами, что может частично улучшить ситуацию.

Фейерверк на Олимпиаде-2018 устроил разноцветную феерию среди зимы:

Россиян на Церемонии открытия более всего волнует, конечно же, традиционный парад олимпийцев. Откроют шествие, по правилам, греки. Все сборные пронесут свои национальные флаги в алфавитном порядке. Сборная России пройдет под номером 55, а олимпийское знамя будет нести волонтер. Не стоит забывать, что россияне на ОИ-2018 - нейтральные атлеты, а посему продемонстрировать принадлежность к стране не получится. Однако, нейтральные олимпийцы из России незамеченными не останутся, это точно.

Прямая трансляция открытия зимних XXIII Олимпийских игр в Корее ведется на канале kimchi oppa, на котором молодой человек, вероятно, из Южной Кореи, показывает трансляцию Церемонии и комментирует:

Также трансляция доступная на сайте «Первого канала» и на «МАТЧ ТВ».

Соревнования за медали начнутся 10 февраля в 10:15 мск. - лыжные гонки среди женщин на 15 км. Полное расписание ОИ-2018 читайте здесь



Материалы по теме:

В Пхёнчхане началась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр
Началась церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане (ВИДЕО)
Спортсмены из Британии пропустят открытие Олимпиады «из-за морозов»
Открытие Олимпиады-2018 может пройти на рекордном морозе
Добавлено: 09 фев 2018 в 15:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Россиянка Прокопенко победила в тройном прыжке на этапе Мирового тура IAAF в Мадриде

Россиянка Прокопенко победила в тройном прыжке на этапе Мирового тура IAAF в Мадриде

В Госдепе заявили о желании США наладить отношения с Россией?

В Госдепе заявили о желании США наладить отношения с Россией?

Украинские силовики устроили погром в офисе издания «Вести»

Украинские силовики устроили погром в офисе издания «Вести»

"Кливленд" получил защитников Худа и Хилла в результате трехстороннего обмена

Загрузка...



Лента новостей
Минобороны выделило на ВМС 130 млн гривен - 00:40 Минобороны выделило на ВМС 130 млн гривенВ киевском метро сообщили о стоимости переименования Петровки - 00:40 В киевском метро сообщили о стоимости переименования ПетровкиПорошенко подписал указ о дополнительных мерах по противодействию информагрессии РФ - 00:40 Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по противодействию информагрессии РФЗа три года СБУ запретила въезд в Украину более 300 иностранцам - 00:40 За три года СБУ запретила въезд в Украину более 300 иностранцам"Лейпциг" обыграл "Аугсбург" в чемпионате Германии - 00:38 Лавров рассказал, как относятся к России в мире - 00:37 Лавров рассказал, как относятся к России в миреСловакия отметила 25-летие дипломатических отношений с РФ - 00:30 Словакия отметила 25-летие дипломатических отношений с РФБывший депутат Верховной Рады высказал интересное мнение по ситуации на Донбассе - 00:17 Бывший депутат Верховной Рады высказал интересное мнение по ситуации на ДонбассеИнвесторы считают, что биткоин подешевеет - 00:13 Инвесторы считают, что биткоин подешевеетРасписание Олимпийских игр в Пхенчхане – 2018 по времени: лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный - 00:09 Расписание Олимпийских игр в Пхенчхане – 2018 по времени: лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт, биатлон, прыжки с трамплинаГенштаб Украины: «На Россию нападать не станем» - 00:09 Генштаб Украины: «На Россию нападать не станем»Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах - 00:07 Буффон провел 500-й матч за Соловьев выгнал американца из студии за оскорбление погибшего летчика Филипова (ВИДЕО) - 00:00 Соловьев выгнал американца из студии за оскорбление погибшего летчика Филипова (ВИДЕО)США увеличит число военных в Азии из-за «китайской угрозы» – СМИ - 23:56 США увеличит число военных в Азии из-за «китайской угрозы» – СМИ
Последние новости
Putin Team поддержит российских спортсменов на ОИ - 01:21 Putin Team поддержит российских спортсменов на ОИ Рогозин обсудил сотрудничество с послом Франции - 01:21 Рогозин обсудил сотрудничество с послом Франции Найден новый способ борьбы с алкогольной зависимостью - 01:18 Найден новый способ борьбы с алкогольной зависимостью Болельщики Putin Team поддержат российских спортсменов на Олимпиаде - 01:15 Болельщики Putin Team поддержат российских спортсменов на Олимпиаде Фриз: блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО играет на руку России - 01:12 Фриз: блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО играет на руку России "Ювентус" обыграл "Фиорентину" и вышел в лидеры чемпионата Италии - 01:10 Соперник "Спартака" по ЛЕ "Атлетик" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в Примере - 01:10 Соперник В Киевсовете поддержали снос часовни УПЦ МП - 01:01 В Киевсовете поддержали снос часовни УПЦ МП МВФ: размер теневой экономики в Украине достигает 45% - 01:01 МВФ: размер теневой экономики в Украине достигает 45% В ЦИК сообщили, как QR-кодирования поможет на выборах - 00:54 В ЦИК сообщили, как QR-кодирования поможет на выборах Агентство NASA продемонстрировало космический снимок, сделанный с рекордного расстояния (ФОТО) - 00:53 Агентство NASA продемонстрировало космический снимок, сделанный с рекордного расстояния (ФОТО) Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступил в Оренбурге - 00:46 Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступил в Оренбурге Замминистра юстиции снялась для календаря - 00:40 Замминистра юстиции снялась для календаря
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"