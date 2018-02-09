Церемония открытия Олимпиады-2018 в Южной Корее: прямая трансляция, фото и видео начала ОИ в Пхенчхане, сборная России

Церемония открытия зимних XXIII Олимпийских игр в Корее - 2018 - международный праздник спорта, открытие самых масштабных смешанных соревнований. Конечно же, мероприятие такого масштаба всегда привлекает всеобщее внимание, так как каждый год организаторы стремятся переплюнуть предшествующие Игры. Удалось ли сделать нечто фееричное в Пхенчхане? Ответ - в прямой трансляции ниже.

Церемония открытия Олимпиады-2018 началась в 14:00 по московскому времени. В Корее это зимний вечер - 20:00. Церемония «зимняя», под стать Играм, и проходит на открытой арене «Пхенчхан Олимпик Стадиум». Погода тоже благоволит зимним ОИ: ранее сообщалось, что 9 февраля, в день официального открытия в Пхенчхане ожидается до 21 градуса мороза, и ветер. Однако, как сообщает «Чемпионат», тем, кто купил билеты, повезло: от -2 до -5 ниже нуля по Цельсию. Также с заботой об олимпийцах стадион оснащен антиветровыми экранами, что может частично улучшить ситуацию.

Фейерверк на Олимпиаде-2018 устроил разноцветную феерию среди зимы:

Россиян на Церемонии открытия более всего волнует, конечно же, традиционный парад олимпийцев. Откроют шествие, по правилам, греки. Все сборные пронесут свои национальные флаги в алфавитном порядке. Сборная России пройдет под номером 55, а олимпийское знамя будет нести волонтер. Не стоит забывать, что россияне на ОИ-2018 - нейтральные атлеты, а посему продемонстрировать принадлежность к стране не получится. Однако, нейтральные олимпийцы из России незамеченными не останутся, это точно.

Прямая трансляция открытия зимних XXIII Олимпийских игр в Корее ведется на канале kimchi oppa, на котором молодой человек, вероятно, из Южной Кореи, показывает трансляцию Церемонии и комментирует:

Также трансляция доступная на сайте «Первого канала» и на «МАТЧ ТВ».

Соревнования за медали начнутся 10 февраля в 10:15 мск. - лыжные гонки среди женщин на 15 км. Полное расписание ОИ-2018 читайте здесь