ЦИК: В «день тишины» снимут рекламные плакаты вблизи избирательных участков

За день до голосования на президентских выборах в России в «день тишины» все рекламные плакаты кандидатов, размещенные в радиусе 50 метров от избирательных участков, должны снять.

Об этом проинформировала секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

По словам Гришиной, в том случае, если реклама размещена законно, то она может остаться и в предвыборный день и в день выборов, но не ближе, чем за 50 метров до участка.

За рубежом эту ситуацию регулируют по-разному: где-то рекламу убирают, где-то агитационные материалы сохраняются вплоть до самых выборов, отметила секретарь ЦИК РФ.

Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года