Дегтярев: МОК может снять запрет на российскую символику 28 февраля

Международный олимпийский комитет (МОК) может снять запрет на символику для сборной России перед церемонией закрытия Олимпиады в Южной Корее.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член президиума фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

«МОК соберётся 28 февраля, в день закрытия Олимпиады, и на заседании такое решение (снятие запрета на символику российской сборной — прим.ред.) может быть принято», — сказал Дягтерев.

«Шансы на это высокие — потому что мы выполняем все решения МОК, хоть и считаем их несправедливыми и дискриминационными», — добавил парламентарий.

Подробнее — в материале «Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии».

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