Дегтярев призвал изменить всемирную систему борьбы с допингом

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев заявил журналистам, что всемирную систему борьбы с допингом необходимо изменить.

«После Олимпийских игр будет правильным инициировать изменения во всемирной системе борьбы с допингом. Чтобы она была более транспарантной, справедливой и отвечала духу времени. Инициировать отставку Томаса Баха никто не собирается. Кадровые изменения в международных спортивных структурах находятся вне наших полномочий», — сказал парламентарий.

Он добавил, что сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам вызывает разочарование. «Мы уверены, что оно состоялось под давлением со стороны западных дирижеров. Считаю, что вердикт CAS и весь допинговый скандал должны стать переломным моментом в оценке всей международной системы по борьбе с допингом. На примере России МОК продемонстрировал как, используя своё монопольное право, можно принимать дискриминационные решения в отношении спортсменов. Завтра на нашем месте может оказаться любая страна. Это уже понимают функционеры и спортсмены всего мира», — отметил депутат.

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Россия со своей стороны сделает всё, чтобы отстранённые и недопущенные до Олимпийских игр спортсмены смогли реализовать себя. После окончания Олимпиады будет принято решение о проведении всероссийских открытых соревнований, добавил Дегтярев. «По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина Комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту туризму и делам молодёжи в ближайшее время будет подготовлен проект заявления Государственной Думы на эту тему», — заключил парламентарий.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 47 россиян на недопуск на Олимпиаду в Южной Корее. Апелляции на решение МОК отказать в приглашениях на Олимпийские игры — 2018 в CAS подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, 1 февраля оправданные спортивными судьями, но не получившие приглашения для участия в соревнованиях.

Россию на предстоящих зимних Олимпийских играх в Южной Корее будут представлять 169 спортсменов. Общая делегация России на Играх составит 340 человек.

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