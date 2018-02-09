Депутат Госдумы предложил поощрять водителей за соблюдение ПДД

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил создать конкурсную систему поощрения водителей, соблюдающих правила дорожного движения, и направил соответствующий запрос в Министерство внутренних дел РФ.

Согласно инициативе, ответственные водители зарегистрируются в специальной лотерее, а ее призовой фонд сформируют из уплаченных нарушителями штрафов. Сухарев напомнил, что несколько лет назад Швеция провела The Speed Camera Lottery. Нарушители скоростного режима получили административные штрафы, а водителей, соблюдавших правила, наоборот поощрили. Шведская акция снизила среднюю скорость потока на 22%.

«А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями», — добавил Сухарев.

Депутат ГД отметил, что аналогичный эксперимент целесообразно провести в Москве. Авторы инициативы объяснили, что российские ПДД часто меняются, поэтому даже опытные водители должны пересдавать «теорию». В Министерстве внутренних дел РФ ответили, что ведомство не планирует менять действующий порядок допуска.