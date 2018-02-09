Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018–2019 год

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018–2019 финансовый год, продлив финансирование правительственных ведомств.

Американский лидер уточнил: «Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!».

Данный законопроект поступил на подписание Трампа после того, как его приняли Сенат и Палата представителей Конгресса США.