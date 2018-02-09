Экс-посол США в России объяснил, почему украинцы так реагируют на действия Кремля

Украинцы не могут смириться с незаконной аннексией Крыма и агрессией Кремля на Донбассе, и это является вполне естественным явлением. Неизвестно, как бы реагировали американцы, если бы нечто подобное случилось на их территориях.Такое заявление сделал бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter."Когда американцы говорят украинцам быть более прагматичными в отношении России, мне приходит в голову, насколько прагматичными были бы американцы, если бы Китай аннексировал Гавайи, Канада вторглась в штат Мейн, или если бы Мексика поддерживала сепаратистов в Калифорнии?" – подчеркнул дипломат.Заметим, что это сообщение спровоцировало в сети весьма оживленную дискуссию, к которой присоединились даже русскоязычные пользователи. Некоторые из читателей поставили под сомнение утверждение посла, упирая на якобы легитимность аннексии.