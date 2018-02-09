«Генпрокуратура ДНР» возбудила «уголовные дела» из-за «жестокого обращения с пленными»

«Генпрокуратура ДНР» возбудила 34 уголовных дела по фактам «жестокого обращения» с пленными в украинских тюрьмах.

«Начальник следственного управления Генпрокуратуры» Роман Белоус сообщил: «На сегодняшний день отделом по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества СУ Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено 34 уголовных дела по фактам жестокого обращения с военнопленным и гражданским населением».

По данным прокуратуры, в ходе проведения бесед с бывшими пленными была установлена непосредственная причастность сотрудников СБУ, МВД и Госпогранслужбы Украины, а также украинских военных «к пыткам и истязаниям удерживаемых лиц». Так, по словам Белоуса, «к некоторым украинской стороной применялись методы психического воздействия в виде угроз причинения физического и сексуального насилия близким родственникам задержанных».

Белоус подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться, соответственно число уголовных дел может возрасти.