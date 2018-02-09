Госкино Украины ввело новые запреты на фильмы РФ

В Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году.

В Государственном агентстве по вопросам кино сообщили: «Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма».

При этом в 2017 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины 6 российских фильмов.

Так, за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.