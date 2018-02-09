Иммигрантам, которые отслужили в армии США депортация не грозит

Почти 850 иммигрантов, которые в настоящее время служат в армии или ждут начала базовой подготовки, не будут подвергаться депортации, несмотря на продолжающиеся федеральные споры о судьбе людей, которые незаконно прибыли в Америку, так сообщил министр обороны Джим Мэттис (Jim Mattis).Маттис сказал в четверг, что поговорил с секретарем по вопросам национальной безопасности Кирстеном Нильсеном (Kirstjen Nielsen) и узнал, что те военнослужащие и все ветераны, которые отслужили, будут в безопасности, если они не совершали серьезных уголовных преступлений или судья не издал для них конкретный порядок депортации.Президент Дональд Трамп заявил в сентябре, что прекращает программу «Отсроченные действия по приему детей» или DACA, которая обеспечивала защиту от депортации для людей, привезенных в Америку в малолетнем возрасте и которые продолжают жить в США незаконно.Ранее официальные лица США заявляли, что статус DACA военнослужащих не ясен. Но в четверг Мэттис заявил, что это не проблема.«Они не будут подвергаться какой-либо депортации», - сказал он журналистам.