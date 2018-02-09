Каждый пятый работник парламента Британии подвергался домогательствам

Каждый пятый человек, который работает в парламенте Великобритании, хоть раз за минувший год подвергался сексуальным домогательствам.

Об этом говорится в докладе, который оказался в распоряжении изданияThe Independent еще до публикации. Отмечается, что в опросе приняли участие 1377 сотрудников парламента Соединенного Королевства. Согласно результатам исследования, 39% опрошенных работников постоянно подвергаются издевательствам и сексуальным преследованиям.

Женщины, работающие в Вестминстере, в два раза чаще, чем мужчины, оказываются жертвами домогательств. Многие из них признавались, что их не только щупали, но и насиловали.

Согласно данным авторов доклада, вне зависимости от того, какие меры будут приняты по результатам, важно хотя бы то, что теперь сотрудники поймут, что могут рассказать о том, что с ними случилось, не рискуя при этом потерять должность.