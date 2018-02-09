Клуб НБА "Кливленд" обменял Томаса и Фрая в "Лейкерс" на Кларксона и Нэнса

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Защитник Айзея Томас и форвард Ченнинг Фрай перешли из "Кливленд Кавальерс" в "Лос-Анджелес Лейкерс" в обмен на защитника Джордана Кларксона и форварда Ларри Нэнса-младшего, сообщается на официальном сайте НБА.

Помимо двух игроков, "Кливленд" отдал "Лос-Анджелесу" защищенное право выбора в первом раунде драфта-2018.

Томас перешел в "Кливленд" летом из "Бостон Селтикс", но из-за травмы провел только 15 матчей в нынешнем регулярном чемпионате, набирая в среднем по 14,7 очка, делая по 4,5 передачи и 2,1 подбора. Фрай в 44 играх набирал по 4,8 очка и делал по 2,5 подбора.

Кларксон был выбран "Вашингтон Уизардз" под общим 46-м номером на драфте-2014 и сразу же обменян в "Лос-Анджелес". В составе "озерных" 25-летний баскетболист провел в нынешнем сезоне 53 игры, набирая по 14,5 очка, 3,3 передачи и 3,0 подбора. Нэнс, выбранный "Лейкерс" под 27-м номером на драфте-2015, в текущем сезоне набирал по 8,6 очка, 6,8 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата.