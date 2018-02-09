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» » Ксения Собчак побывала на завтраке с Трампом и разочаровалась

Ксения Собчак побывала на завтраке с Трампом и разочаровалась


Добавлено: 09 фев 2018 в 12:38, Категория: Политика
Ксения Собчак побывала на завтраке с Трампом и разочаровалась

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак съездила в Вашингтон и побывала на "молитвенном завтраке", в котором принимал участие и действующий глава США Дональд Трамп.
 
Популярной телеведущей, как сообщает "Русская служба Би-би-си", не понравился формат мероприятия, на котором она побывала.
 
"Это абсолютно неинтересно и бессмысленно. Нет никакой конкретики у всех подобных мероприятий. Присутствует большое количество людей, однако они даже не могут толком пообщаться между собой. Казалось бы — множество государственных деятелей, хорошая площадка для налаживания коммуникаций. Но нет. Из-за потока бессмысленных официальных речей никто ни с кем не разговаривает", — отметила Собчак.
 
Говоря о своих впечатлениях от встречи с Трампом, Ксения Собчак сказала, что никаких впечатлений нет, добавив: "У меня были другие встречи".
 
Ранее, напомним, Собчак говорила, что отправляется в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы встретиться с рядом высокопоставленных американских чиновников и, тем самым, положительно повлиять на отношения между Москвой и Вашингтоном, которые, как все знают, продолжают пробивать новые уровни дна.













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Добавлено: 09 фев 2018 в 12:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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