Кутепов: местное самоуправление — это школа жизни для государственных деятелей

Местное самоуправление является школой жизни и залогом профессионализма для государственных деятелей. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда по Регламенту Андрей Кутепов по итогам конференции «20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге: становление и развитие».

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«Местное самоуправление — это краеугольный камень, это как первый кирпич, с которого начинается возведение любого сооружения, основа. Именно работа на местах становится для многих государственных деятелей школой жизни и будущим залогом профессионализма», — цитирует пресс-служба слова сенатора.

Конференция прошла в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге. Перед участниками выступили полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Кутепов отметил, что тема работы на местах очень актуальна и обсуждается в Совете Федерации, в связи с чем 12 февраля на площадке Комитета по Регламенту и парламентской деятельности палаты совместно с другими комитетами Совфеда и Госдумы пройдёт расширенное совещание по законопроекту «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

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