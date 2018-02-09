Маккейну не дают выходить из дома из-за эпидемии гриппа

Сенатор Джон Маккейн (John McCain) хотел бы вернуться в Белый дом. Однако до тех пор, пока не пройдет сезон гриппа, этого произойти не может.Его дочь, Меган, говорит, что с его иммунной системой, ослабленной от лечения рака, никто не хочет подвергать его лишнему риску.«Это смертельный, сумасшедший сезон гриппа, - сказала она в подкасте «Politicy`s Women Rule». - Его иммунная система настолько ослабленна, что все беспокоятся о том, что он может заболеть гриппом».Маккейн восстанавливается после лечения рака в своем дома в окрестностях Седоны с декабря.Он также подвергся физиотерапии, чтобы справиться с проблемами с ахиллесовым сухожилием.«Морально он готов к бою на 100 процентов, - сказала его дочь. - Потребуется время, чтобы вернуться к боевой форме».Пока он был дома, он продолжал работать. В понедельник он представил законодательство об иммиграционной реформе вместе с сенатором Крисом Кунсом (Chris Coons).