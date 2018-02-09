МИД РФ: Присоединение США к «нормандскому формату» нецелесообразно

По словам заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, присоединение США к «нормандскому формату» не поспособствует выходу из кризиса. По его мнению, смена форматов ни к чему не приведет.

«Это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречен на провал», - сказал заместитель министра иностранных дел РФ.

Карасин отметил, что выполнение минских соглашений, призванных урегулировать конфликт в Донбассе, зависит от действия самих украинский властей.

Напомним, что в декабре прошлого года был проведен масштабный обмен пленными. Реализации этого мероприятия способствовал президент России Владимир Путин, который провел переговоры с представителями Киева, ДНР и ЛНР.