Михаил Саакашвили сделал резонансное заявление

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакшвили утверждает, что сегодня его пытались задержать вооруженные автоматами люди, предположительно, работающие на Службу Безопасности Украины. По словам политика, это совместная провокация СБУ и Генеральной прокуратуры.Саакашвили считает, что таким образом "власть пытается запугать его". Однако, по словам бывшего главы Одесской области, он не собирается бежать из страны и пребывает в Украине на законных основаниях.Отметим, что в СБУ уже отреагировали на реплику Саакашвили. В ведомстве заявили, что не предпринимали попыток задержать экс-президента Грузии, который в настоящее время находится в Киеве.