Министр обороны Украины отреагировал на обвинения "в сдаче Крыма"

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Степан Полторак не давал приказа о выводе украинских войск с территории полуострова."На момент принятия решения о выводе военных формирований Вооруженных сил, я даже не был командующим Нацгвардии. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма и никакого решения по этому поводу не принимал", - рассказал Степан Полторак, ныне возглавляющий Министерство обороны Украины.Отметим, что накануне адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что ответственность за потерю Крыма несут Степан Полторак и Сергей Пашинский.