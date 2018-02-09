Министр обороны Украины отреагировал на обвинения "в сдаче Крыма"

Показать меню
Актуально
Бандеровское пугало: о планах нападения Киева на Донбасс - 13:21 Бандеровское пугало: о планах нападения Киева на Донбасс Что такое Taklimakan Network? - 13:27 Что такое Taklimakan Network? Кайли Дженнер обнародовала имя своего первенца - 13:28 Кайли Дженнер обнародовала имя своего первенца В Госдуме захотели вернуть летнее время - 13:32 В Госдуме захотели вернуть летнее время Песков напомнил о праве Путина голосовать в любом месте России - 13:32 Песков напомнил о праве Путина голосовать в любом месте России Шувалов заверил «Лидеров России» в превосходстве над американцами - 13:32 Шувалов заверил «Лидеров России» в превосходстве над американцами СМИ узнали о подписании коалиционного договора в бундестаге - 13:32 СМИ узнали о подписании коалиционного договора в бундестаге Накануне Дня военного топографа российские военнослужащие в Абхазии создали - 13:35 Накануне Дня военного топографа российские военнослужащие в Абхазии создали 3D-модели полигонов в полевых условиях В Военной академии Генштаба прошел межвузовский научно-методический семинар - 13:35 В Военной академии Генштаба прошел межвузовский научно-методический семинар Водолазные специалисты Черноморского флота сдали зачеты на допуск к проведению - 13:35 Водолазные специалисты Черноморского флота сдали зачеты на допуск к проведению работ под водой На полигонах боевой подготовки в Крыму проходят занятия по боевой подготовке с - 13:35 На полигонах боевой подготовки в Крыму проходят занятия по боевой подготовке с подразделениями морской пехоты ЧФ Лунный календарь на февраль 2018: прогнозы и советы астрологов на месяц, лунные - 13:42 Лунный календарь на февраль 2018: прогнозы и советы астрологов на месяц, лунные фазы Кристина Дерябина вспоминает, как любила зиму в детстве - 13:42 Кристина Дерябина вспоминает, как любила зиму в детстве Вятрович: Герб на «Родине-матери» нужно чем-то закрыть или срезать - 13:45 Вятрович: Герб на «Родине-матери» нужно чем-то закрыть или срезать Кабмин: Авиастроительная школа Антонова процветает - 13:45 Кабмин: Авиастроительная школа Антонова процветает Укроборонпром отрицает данные о поставке неисправных Миг-21 Хорватии - 13:45 Укроборонпром отрицает данные о поставке неисправных Миг-21 Хорватии Путин: цель Универсиады - объединить молодых атлетов под флагом дружбы - 13:49 Путин: цель Универсиады - объединить молодых атлетов под флагом дружбы
» » Министр обороны Украины отреагировал на обвинения "в сдаче Крыма"

Министр обороны Украины отреагировал на обвинения "в сдаче Крыма"


Добавлено: 09 фев 2018 в 02:10, Категория: Политика
Министр обороны Украины отреагировал на обвинения "в сдаче Крыма"
В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Степан Полторак не давал приказа о выводе украинских войск с территории полуострова.

"На момент принятия решения о выводе военных формирований Вооруженных сил, я даже не был командующим Нацгвардии. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма и никакого решения по этому поводу не принимал", - рассказал Степан Полторак, ныне возглавляющий Министерство обороны Украины.
Отметим, что накануне адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что ответственность за потерю Крыма несут Степан Полторак и Сергей Пашинский.


Материалы по теме:

Полторак отрицает, что приказал вывести войска из Крыма
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича сделал сенсационное заявление
Бегство «с гордо поднятыми знаменами»: на Украине назвали виновных в «сдаче Крыма»
Полторак пообещал новые ракетные испытания возле Крыма
Добавлено: 09 фев 2018 в 02:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
ЦИК утвердил избирательный бюллетень на выборы президента

ЦИК утвердил избирательный бюллетень на выборы президента

Володин поздравил учёных с Днём российской науки

Володин поздравил учёных с Днём российской науки

В Киргизии взялись за коррупцию в госорганах и судах

В Киргизии взялись за коррупцию в госорганах и судах

Госдума почтила минутой молчания погибшего в Сирии лётчика Филипова

Госдума почтила минутой молчания погибшего в Сирии лётчика Филипова

Загрузка...



Лента новостей
ГПУ объявила о задержании экс-нардепа Шепелева - 12:59 ГПУ объявила о задержании экс-нардепа ШепелеваПартия Ляшко пикетирует польский Сейм - 12:59 Партия Ляшко пикетирует польский СеймСМИ узнали о планах собрать 110 тысяч сторонников Путина перед выборами - 12:53 СМИ узнали о планах собрать 110 тысяч сторонников Путина перед выборамиГосдума узаконила амнистию капиталов - 12:53 Госдума узаконила амнистию капиталовГлубоководные морские звезды оказались неожиданно глазастыми - 12:53 Глубоководные морские звезды оказались неожиданно глазастымиСМИ сообщили о встрече Керимова с ЦБ целью выкупа акций «Возрождения» - 12:52 СМИ сообщили о встрече Керимова с ЦБ целью выкупа акций «Возрождения»Депутат Госдумы предложил поощрять водителей за соблюдение ПДД - 12:49 Депутат Госдумы предложил поощрять водителей за соблюдение ПДДКаждый пятый работник парламента Британии подвергался домогательствам - 12:49 Каждый пятый работник парламента Британии подвергался домогательствамТело мужчины, накрытое простыней, нашли на балконе в Петербурге - 12:49 Тело мужчины, накрытое простыней, нашли на балконе в ПетербургеМИД РФ: Присоединение США к «нормандскому формату» нецелесообразно - 12:49 МИД РФ: Присоединение США к «нормандскому формату» нецелесообразноУдостоверение как паспорт. ЦИК рассказал, что разрешено журналистам в выборы-2018 - 12:49 Удостоверение как паспорт. ЦИК рассказал, что разрешено журналистам в выборы-2018ЦИК: В «день тишины» снимут рекламные плакаты вблизи избирательных участков - 12:49 ЦИК: В «день тишины» снимут рекламные плакаты вблизи избирательных участковНа Северном флоте экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолетов выполнили полеты в - 12:46 На Северном флоте экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолетов выполнили полеты в ночных арктических условияхКсения Собчак побывала на завтраке с Трампом и разочаровалась - 12:38 Ксения Собчак побывала на завтраке с Трампом и разочаровалась
Последние новости
Влад Кадони обратился к подписчикам - 13:17 Влад Кадони обратился к подписчикам Сын Ольги Бузовой вызвал невиданный ажиотаж - 13:14 Сын Ольги Бузовой вызвал невиданный ажиотаж Россия перебрасывает в ОРДЛО тяжелое вооружение - 13:10 Россия перебрасывает в ОРДЛО тяжелое вооружение В зоне АТО восстановили водоснабжение Майорска и поселка шахты «6/7» - 13:10 В зоне АТО восстановили водоснабжение Майорска и поселка шахты «6/7» Из-за снегопада в Украине закрыты часть дорог - 13:10 Из-за снегопада в Украине закрыты часть дорог Венгрия заблокировала запланированнное заседание Украина-НАТО - 13:10 Венгрия заблокировала запланированнное заседание Украина-НАТО Активистка Femen разделась на Венском балу из-за приезда Порошенко - 13:06 Активистка Femen разделась на Венском балу из-за приезда Порошенко Трамп солгал о том, сколько он заплатил за обручальное кольцо Мелании - 13:00 Трамп солгал о том, сколько он заплатил за обручальное кольцо Мелании Бюджет Трампа включает 3 миллиарда долларов на строительство стены на границе - 13:00 Бюджет Трампа включает 3 миллиарда долларов на строительство стены на границе Tesla ждет критический год, но Илон Маск одержим будущим - 13:00 Tesla ждет критический год, но Илон Маск одержим будущим Соревнования для атлетов из РФ, не участвующих в ОИ, без сомнения состоятся - Песков - 13:00 Соревнования для атлетов из РФ, не участвующих в ОИ, без сомнения состоятся - Песков Кремль переадресовал кабмину вопрос финансирования альтернативных игр для атлетов РФ - 13:00 Кремль переадресовал кабмину вопрос финансирования альтернативных игр для атлетов РФ Песков: в Кремле подтверждают встречу Путина и Инфантино в Сочи 12 февраля - 13:00 Песков: в Кремле подтверждают встречу Путина и Инфантино в Сочи 12 февраля
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"