Минобороны РФ: «У нас появилось новое поколение офицеров»

В армии России появилось новое поколение офицеров, которые готовы «любой ценой» выполнять поставленные задачи.

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила: «Сейчас, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой».

По ее словам, боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, 14 тысяч из них отмечены госнаградами.

По ее мнению, в ходе сирийской кампании российские военнослужащие продемонстрировали свои лучшие качества — профессионализм, мужество и верность долгу. Она добавила: «Те ребята, которые выполняют задачи в Сирии, по сути, каждый день совершают подвиги».