Мощный взрыв в Донецке: «подпрыгнули» Мирный и Широкий

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о сильном взрыве, который был особенно хорошо слышен на южной окраине города. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

Взрыв прогремел около 10:00.

«09.50 к Мирный подрыгнул от мощного одиночного бабаха. Сердце в пятках», — сообщают очевидцы.

«Широкий тоже услышал. На 9-м этаже вибрировали окна», — добавил другой пользователь.

В то же время некоторые жители указанных районов отмечают, что не слышали ничего особенного в указанное время. Информация о взрыве проверяется, подробностей пока нет.

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