«Мой дед не поймет меня»: ВСУ отказываются выполнять «позорный» приказ Киева

В ВСУ отказываются выполнять «позорный» приказ из Киева. Об этом сообщают СМИ Украины, информирует источник.

По мнению политического и экономического аналитика Владимира Соловейчика, инициатива украинского премьера Владимира Гройсмана является позорной. Она демонстрирует всю степень бесстыдства, в которую нынешний украинский режим Порошенко скатился.

Более того, по словам Соловейчука, приказ Киева показывает полное отсутствие исторической памяти, а также совести у нынешних украинских правителей.

«Неудивительно, что это решение не обретает поддержки даже у «силовиков», воюющих на Украине против собственного народа в Донбассе. А сопротивление ВСУ после введения подобной процедуры будет лишь расти», — считает эксперт.

Как пишет источник, военнослужащим Вооруженных сил Украины не пришлась по душе новая инициатива Киева по замене воинского приветствия. Привычное «Здравствуйте, товарищи» власти страны решили заменить на «Слава Украине», информируют украинские СМИ.

«Там думают, от того, что мы будем кричать «Слава Украине — Героям слава», — станем воевать лучше», - заявил военнослужащий Юрий В.

Он отметил, что киевским властям лучше «ворье из штабов пересажать» и заняться «улучшением снабжения армии».

«Мой дед не поймет меня — он жив и за Украину, но без национализма. Армия — это государство. Она должна находиться в стороне от политики. Но от этого приветствия на версту политикой несет», - подчеркнул сержант Владимир.

«Очевидно, что такая «героизация» бандеровщины должна получить должную оценку в других странах, граждане которых в свое время пострадали от преступлений нацистов, а также их бандеровских пособников. Но правительства этих стран молчат. Не знают, что сказать, или сознательно покрывают нынешнюю националистическую власть Украины», - заключил политолог Владимир Соловейчик.